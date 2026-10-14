EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie 19997842 / US26884U1097
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EPR Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EPR Properties wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,828 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte EPR Properties 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 169,7 Millionen USD – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EPR Properties 182,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD im Vergleich zu 3,28 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 658,7 Millionen USD, gegenüber 718,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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