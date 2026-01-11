Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Krypto-Wissen: Was steckt eigentlich hinter Token Unlocks?
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Gold, Öl & Co. in KW 2: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...

Epiroc AB Registered b Aktie 111414070 / SE0015658117

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Epiroc Registered B legt Quartalsergebnis vor

Epiroc AB Registered b
18.15 EUR 1.40%
Kaufen Verkaufen

Epiroc Registered B wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 SEK gegenüber 1,96 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,57 Prozent auf 16,46 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,36 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,23 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 62,32 Milliarden SEK, gegenüber 63,60 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch