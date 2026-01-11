Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
11.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Epiroc Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Epiroc Registered A äussert sich voraussichtlich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Epiroc Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,96 SEK je Aktie gewesen.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,25 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,46 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,35 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 7,23 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 62,31 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 63,60 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
