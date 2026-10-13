Epiroc AB Aktie 144566208 / US29429L4023
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Epiroc (A) (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Epiroc (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,217 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,75 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,849 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,730 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,79 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,32 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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