Erste Schätzungen: Eolus Vind (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Eolus Vind (B) wird sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,900 SEK. Im Vorjahresquartal waren -1,530 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Eolus Vind (B) nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 34,5 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 90,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 364,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,62 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -13,930 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 903,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 3,91 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch