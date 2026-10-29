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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eolus Vind (B) legt Quartalsergebnis vor
Eolus Vind (B) wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 6,80 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eolus Vind (B) noch ein Verlust pro Aktie von -3,860 SEK in den Büchern gestanden.
Eolus Vind (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 297,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 12,70 SEK aus. Im Vorjahr waren -13,930 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,12 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,91 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Eolus Vind AB (B)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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