Erste Schätzungen: Enphase Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enphase Energy äussert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,514 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Enphase Energy ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Minus von 25,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 303,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 410,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,98 USD, gegenüber 1,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch