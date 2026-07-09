Erste Schätzungen: Enity präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enity wird sich voraussichtlich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,38 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,35 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 39,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 391,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 643,0 Millionen SEK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,09 SEK je Aktie, gegenüber 6,14 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch