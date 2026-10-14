engcon AB Registered b Aktie 119435561 / SE0017769847
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor
engcon Registered B wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,458 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 38,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 SEK erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 415,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 472,4 Millionen SEK aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,43 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,89 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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