Erste Schätzungen: Enersis Chile legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enersis Chile gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 77,46 CLP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Enersis Chile ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1.091,50 Milliarden CLP, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,13 Milliarden USD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 413,01 CLP, gegenüber 0,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 4.296,69 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch