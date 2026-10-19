Erste Schätzungen: Energy Transfer Equity LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Energy Transfer Equity LP Partnership Units lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Energy Transfer Equity LP Partnership Units die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Energy Transfer Equity LP Partnership Units in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 31,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 19,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 119,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 85,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch