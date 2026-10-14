Enerflex Aktie 13055730 / CA29269R1055
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Enerflex zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Enerflex wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,332 USD aus. Im letzten Jahr hatte Enerflex einen Gewinn von 0,410 CAD je Aktie eingefahren.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 638,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,07 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 0,730 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,59 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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