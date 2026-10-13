Enel Chile Aktie 31368398 / CL0002266774
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Enel Chile SA präsentiert Quartalsergebnisse
Enel Chile SA öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,55 CLP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Enel Chile SA noch 1,44 CLP je Aktie eingenommen.
Enel Chile SA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.091,50 Milliarden CLP abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.098,32 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,26 CLP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,42 CLP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4.296,69 Milliarden CLP, gegenüber 4.288,01 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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