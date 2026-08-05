Endur ASA Registered Shs Aktie 119799161 / NO0012555459
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Endur ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Endur ASA Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 NOK erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,91 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Endur ASA Registered einen Umsatz von 1,68 Milliarden NOK eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,66 NOK, während im vorherigen Jahr noch 2,71 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,14 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,40 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Endur ASA Registered Shs
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Endur ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Endur ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Endur ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Endur ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Endur ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Endur ASA Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.