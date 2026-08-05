Erste Schätzungen: Endur ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Endur ASA Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 NOK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,91 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Endur ASA Registered einen Umsatz von 1,68 Milliarden NOK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,66 NOK, während im vorherigen Jahr noch 2,71 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,14 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,40 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.ch