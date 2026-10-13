Erste Schätzungen: Endesa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Endesa wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Endesa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,652 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,640 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,49 Prozent auf 4,75 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,97 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,10 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,93 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,03 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch