Erste Schätzungen: Enact präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enact wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,19 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,10 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 317,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 311,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,82 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch