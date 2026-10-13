Employers Holdings Aktie 2822226 / US2922181043
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Employers legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Employers präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,593 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,360 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Employers mit einem Umsatz von insgesamt 191,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,99 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 805,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 858,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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