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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Embraer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Embraer wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Embraer im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,804 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,56 Prozent auf 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Embraer noch 1,99 Milliarden USD umgesetzt.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,61 Milliarden USD, gegenüber 7,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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