Erste Schätzungen: Eltel AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eltel AB stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,039 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 216,5 Millionen EUR betragen, verglichen mit 2,32 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,054 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 853,5 Millionen EUR, gegenüber 9,05 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch