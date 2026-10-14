Eltel AB Aktie 26875697 / SE0006509949
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eltel AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Eltel AB stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,039 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 216,5 Millionen EUR betragen, verglichen mit 2,32 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,054 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 853,5 Millionen EUR, gegenüber 9,05 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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