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Elopak ASA Registered Shs Aktie 112026127 / NO0011002586

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Elopak ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Elopak ASA Registered Shs
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Elopak ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Elopak ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,072 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 320,2 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,42 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,270 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,70 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,25 Milliarden EUR, gegenüber 14,13 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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