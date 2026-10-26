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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elmos Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Elmos Semiconductor wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 2,00 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elmos Semiconductor ein EPS von 1,37 EUR je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent auf 166,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,07 EUR im Vergleich zu 5,88 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 662,6 Millionen EUR, gegenüber 582,6 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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