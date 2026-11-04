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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elliptic Laboratories AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Elliptic Laboratories AS Registered öffnet voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Elliptic Laboratories AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,045 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 NOK je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 22,6 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 46,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,3 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,198 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -1,330 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 99,5 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 101,3 Millionen NOK waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Elliptic Laboratories AS Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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