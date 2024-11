Erste Schätzungen: Elliptic Laboratories AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Elliptic Laboratories AS Registered stellt voraussichtlich am 29.11.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elliptic Laboratories AS Registered ein EPS von -0,070 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 43,58 Prozent auf 31,4 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 NOK, gegenüber -0,360 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 128,0 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 68,3 Millionen NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch