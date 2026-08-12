Elliptic Laboratories AS Registered Shs Aktie 35192588 / NO0010722283
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Elliptic Laboratories AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elliptic Laboratories AS Registered wird voraussichtlich am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,070 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,080 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 18,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 24,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,190 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,330 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 102,0 Millionen NOK, gegenüber 101,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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