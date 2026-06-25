Erste Schätzungen: Elkem Asa Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elkem Asa Registered wird voraussichtlich am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,018 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Elkem Asa Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,490 NOK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,23 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,33 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,627 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,050 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,28 Milliarden NOK, gegenüber 16,65 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch