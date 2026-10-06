Erste Schätzungen: Elisa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Elisa präsentiert voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,635 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 EUR je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 560,6 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Elisa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 561,0 Millionen EUR aus.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,43 EUR, gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 2,26 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,26 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch