Erste Schätzungen: Electrolux (B) (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Electrolux (B) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,116 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Electrolux (B) (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,44 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,473 USD im Vergleich zu 0,360 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 13,57 Milliarden USD, gegenüber 13,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch