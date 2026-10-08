Elanders A b Aktie 613104 / SE0000119299
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Elanders A B legt Quartalsergebnis vor
Elanders A B wird sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Elanders A B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,370 SEK je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,95 Milliarden SEK – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elanders A B 2,87 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,09 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,530 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,84 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,20 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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