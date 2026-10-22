Elanco Animal Health Aktie 43127600 / US28414H1032
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elanco Animal Health zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Elanco Animal Health präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,206 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Elanco Animal Health -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Elanco Animal Health für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,21 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,14 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,72 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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