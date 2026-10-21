Erste Schätzungen: El Pollo Loco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

El Pollo Loco wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,237 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

El Pollo Loco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 504,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 490,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch