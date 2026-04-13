Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 0.2%  SPI 18’490 0.6%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’804 0.0%  Euro 0.9246 0.0%  EStoxx50 5’926 0.5%  Gold 4’750 -0.3%  Bitcoin 57’767 1.7%  Dollar 0.7892 -0.1%  Öl 94.3 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Idorsia legt Quartalsergebnis vor
Erste Schätzungen: Visa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Edison International Aktie 429253 / US2810201077

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Edison International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Edison International
59.80 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Edison International wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,53 USD aus. Im letzten Jahr hatte Edison International einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent auf 4,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,12 USD, gegenüber 11,55 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 19,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,32 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch