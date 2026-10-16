Ecovacs Robotics a Aktie 41724943 / CNE1000031N8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A präsentiert Quartalsergebnisse
Ecovacs Robotics A lässt sich voraussichtlich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ecovacs Robotics A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,667 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,770 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,49 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 6,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ecovacs Robotics A einen Umsatz von 4,20 Milliarden CNY eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,66 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 3,10 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,17 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,97 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ecovacs Robotics Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.08.26
|Ausblick: Ecovacs Robotics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.04.26
|Ausblick: Ecovacs Robotics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ecovacs Robotics Co., Ltd. Registered Shs -A-
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.