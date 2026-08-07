Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ecovacs Robotics A stellt voraussichtlich am 22.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ecovacs Robotics A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,96 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,82 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,59 CNY im Vergleich zu 3,10 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 22,36 Milliarden CNY, gegenüber 18,97 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch