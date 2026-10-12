Erste Schätzungen: Ecolab öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ecolab präsentiert voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,17 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,85 Prozent erhöht. Damals waren 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,70 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 12,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ecolab einen Umsatz von 4,17 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,15 USD je Aktie, gegenüber 7,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 17,88 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch