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Eco Wave Power Global AB Aktie 112419936 / US27900N1037

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02.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eco Wave Power Global AB
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Eco Wave Power Global (spons ADRs) präsentiert in der voraussichtlich am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,800 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,640 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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