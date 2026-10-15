Eastroc Beverage Aktie 111509316 / CNE100005576
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eastroc Beverage (Group) A wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,20 CNY je Aktie gegenüber 2,05 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,81 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eastroc Beverage (Group) A einen Umsatz von 6,11 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,96 CNY, gegenüber 6,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 24,06 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,71 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.04.26
|Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. Registered Shs -A-
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: US-Anleger uneins -- SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.