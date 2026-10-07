Erste Schätzungen: Eastern Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eastern Bancshares präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,491 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eastern Bancshares ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eastern Bancshares in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 310,6 Millionen USD im Vergleich zu 323,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch