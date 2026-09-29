Erste Schätzungen: Dustin Group AB präsentiert Quartalsergebnisse

Dustin Group AB öffnet voraussichtlich am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,020 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dustin Group AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,02 Milliarden SEK gegenüber 5,06 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,190 SEK je Aktie, gegenüber -2,920 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 21,22 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 20,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch