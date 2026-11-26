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26.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Duluth B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Duluth B wird voraussichtlich am 10.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,315 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Duluth B mit einem Umsatz von insgesamt 110,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,44 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,120 USD, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 546,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 565,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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