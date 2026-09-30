Duell Aktie 140215912 / FI4000582143
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Duell gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Duell präsentiert in der voraussichtlich am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Duell im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 EUR je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 4,08 Prozent auf 29,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie, gegenüber -0,200 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 121,6 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 126,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Duell Oyj Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Duell gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.06.26
|Erste Schätzungen: Duell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Ausblick: Duell präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Duell Oyj Registered Shs
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich positive Vorzeichen.