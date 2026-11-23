DSW A wird voraussichtlich am 08.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,309 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DSW A 0,350 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 752,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DSW A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 764,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,508 USD aus. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 2,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net