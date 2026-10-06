DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: DSV A-S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DSV A-S veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 17,19 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8,70 DKK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 75,93 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,98 Milliarden DKK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 62,86 DKK, gegenüber 34,30 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 298,00 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 245,21 Milliarden DKK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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