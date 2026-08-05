DS Plattformen AB Registered b Aktie 127081386 / SE0020203271
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DS Plattformen Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,520 SEK je Aktie gegenüber 0,830 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 14,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 153,5 Millionen SEK gegenüber 133,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,96 SEK im Vergleich zu 2,34 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 645,9 Millionen SEK, gegenüber 510,5 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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