Dropbox Aktie 40655183 / US26210C1045
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dropbox legt Quartalsergebnis vor
Was sich Experten von der kommenden Dropbox-Bilanz versprechen.
Dropbox lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,728 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 629,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 634,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,06 USD im Vergleich zu 1,86 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,52 Milliarden USD, gegenüber 2,52 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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