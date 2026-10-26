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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DREAM Unlimited A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DREAM Unlimited A gibt voraussichtlich am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,351 CAD je Aktie gegenüber -0,350 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 95,5 Millionen CAD gegenüber 114,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 CAD, gegenüber -0,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 408,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 463,0 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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|Erste Schätzungen: DREAM Unlimited A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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