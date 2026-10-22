DraftKing a Aktie 118724596 / US26142V1052
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DraftKings A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DraftKings A gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 27 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,375 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,88 Prozent erhöht. Damals waren -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DraftKings A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD im Vergleich zu 1,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,010 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 35 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,67 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,05 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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