Dr. Reddy's Laboratories Aktie 1221723 / US2561352038
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Dr Reddys Laboratories veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dr Reddys Laboratories präsentiert in der voraussichtlich am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,099 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,86 Prozent auf 878,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dr Reddys Laboratories noch 1,01 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,442 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 38 Analysten auf durchschnittlich 3,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,80 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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