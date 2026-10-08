Dr Reddy'S Laboratories Aktie 138953781 / INE089A01031
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Dr ReddyS Laboratories präsentiert Quartalsergebnisse
Dr ReddyS Laboratories wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 9,55 INR je Aktie gegenüber 17,26 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 84,73 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
34 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 42,27 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 51,48 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 350,51 Milliarden INR, gegenüber 335,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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