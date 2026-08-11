Dongfang Electric Corporation Aktie 239771 / CNE100000304
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dongfang Electric legt Quartalsergebnis vor
Dongfang Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,232 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,240 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 25,08 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,31 Milliarden HKD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie, gegenüber 1,24 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 86,13 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 85,01 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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