Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Donegal Group B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Donegal Group B lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 214,1 Millionen USD gegenüber 245,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,93 Prozent.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 881,4 Millionen USD im Vergleich zu 978,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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